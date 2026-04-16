Заместник-председателят на КЗК Радомир Чолаков обяви в ефира на NOVA NEWS, че още днес антимонополната комисия ще открие нова процедура за картел.

"До момента сме на път да установим два картела. Единият е в болничните храни, а вторият - в доставките на IT оборудване. Днес ще открием процедура и за трети картел - най-общо казано в образователните услуги. Това е третият картел, който разкриваме за 3-4 месеца", каза Чолаков пред NOVA NEWS.

По отношение на търговските вериги Чолаков припомни, че в изменението на Закона за защита на конкуренцията, прието от Народното събрание през ноември, се промениха санкциите във веригата на храните.

"Преди максималната глоба беше 300 000 лева, докато за други нарушения беше до 10% от оборота. Сега санкциите са изравнени - до 10% от оборота, както е в Европа. Търговските вериги поискаха отсрочка от 3 месеца, за да адаптират договорите си с доставчиците. Тези три месеца изтекоха, дадохме им още един месец", заяви той.

Причината за отсрочката е - от човещина", обясни Чолаков. И допълни:"Разбирам, че обществото очаква по-строги действия, но ние предпочитаме да подхождаме първо с диалог. Ако се наложи - може и с по-твърди мерки. Веригите знаят това. Те са предимно дъщерни дружества на европейски компании и сме ги уведомили, че очакваме да работят в България така, както работят в Германия, Австрия, Франция".

КЗК има правомощия да санкционира - например при злоупотреба с господстващо положение или при нелоялни търговски практики.

"В случаите, когато установим риск от злоупотреба, можем да наложим условия, които да гарантират справедлив достъп до пазара. Но основният проблем остава - дефицитът в нормативната база, която трябва да бъде променена. Затова в следващите седмици ще изготвим списък с необходимите законодателни промени в секторите, които анализираме -храни, лекарства и други, и ще го представим на следващото правителство и съответните министерства", обеща Чолаков.