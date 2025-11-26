ЗАРЕЖДАНЕ...
Разглеждат на второ четене бюджетите на НЗОК и ДОО
©
Заложено е минималната работна заплата да стане 620 евро, максималният осигурителен праг става 2352 евро. Майчинството през втората година да се увеличи на 460 евро.
Отделени са допълнително 260 милиона евро за заплати на медицинския персонал.
Българският спортен тотализатор, се предлага да бъде даден на концесия за срок не по-малък от 15 години. Това е записано като предложение за промени между първо и второ четене на проекта за държавния бюджет за 2026 г. Предложението е на ГЕРБ-СДС, БСП, "Има такъв народ" и "ДПС - Ново начало".
Още по темата
/
Костадинов: Сега, ако вие получавате чисто 2500, заплатата ви бруто е 3868 лв. При увеличение на осигуровките с 10%, заложено в бюджета - заплата от 3868 бруто, ще стане 4029 лв.
08:59
Допитване: Всеки трети българин е получил увеличение на заплатата до 5%, което едва покрива средногодишната инфлация. 54% са за ръст на МРЗ
25.11
Ще ни уведомяват електронно къде отиват парите ни от здравните осигуровки? Ще лъснат фиктивни хоспитализации и дентални интервенции
25.11
Още от категорията
/
Вицепрезидентът на КНСБ: България закъснява с приложението на директивата за насърчаване на колективното трудово договаряне
09:59
Адвокат за признаването на гей браковете в България: Не се изисква всяка държава да регламентира в своето национално право възможността за сключване на еднополови бракове
09:26
Желязков: Всяка държава трябва да бъде равноправно представена на масата на преговорите, когато се обсъжда нейното бъдеще
25.11
Президентът: Нарушаването на върховенството на правото и баланса между институциите неизбежно подкопава устоите на демокрацията
25.11
След мащабна полицейска акция: Разбиха престъпна група за каналджийство, иззета е сума от 50 000 евро
25.11
Вецепремиерът Зафиров: Отчитаме значителен напредък в справянето с липсата на лични документи сред уязвимите общности
25.11
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
Нова пенсионна стратегия може да увеличи пенсиите почти с една тр...
21:31 / 25.11.2025
Пенсионер: Не искам коледни надбавки
21:51 / 25.11.2025
Георги Харизанов: Да говорим за масови протести в момента е далеч...
21:31 / 25.11.2025
Българският журналист Владимир Перев, нападнат в магазин в Скопие...
21:32 / 25.11.2025
ЕК: През 2026 България е изложена на риск от неспазване на фискал...
20:21 / 25.11.2025
Нов живот за два военни паметника в разложко село
16:16 / 25.11.2025
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Blagoevgrad24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.