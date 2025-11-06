ЗАРЕЖДАНЕ...
|Разбиха престъпна група, превозваща с униформи на полицаи и граничари, мигранти
"Превозът е осъществяван от околностите на Бургас с крайна дестинация Сърбия. Междинна спирка е била на територията на София - област или София-град, откъдето лицата са продължавали към "зелена" граница". Това каза окръжният прокурор на София Наталия Николова на брифинг.
Привлечени са като обвиняеми пет души. Трима от тях са с обвинения не само за участие в организирана престъпна група, но и за вторична престъпна дейност — превоз на мигранти.
"Групата е от второ ниво в ОПГ-то. Занимавала се е основно с наемане и координация на шофьори и с осъществяване на превозите на територията на страната с крайната цел Сърбия. Обвинението е за действие с корисна цел — получаване на материална облага от извършваната престъпна дейност", каза още тя.
Не е установен към този момент лидера на групата, която се състои от една жена и четирима мъже. И петимата са безработни, а четирима от тях имат предишни осъждания.
Открити и иззети са много мобилни телефони, GPS-устройства за проследяване, електронни носители и униформи, наподобяващи полицейски- главно с надписи "Полиция“ или "Миграция".
"Чрез тези "полицейски" дрехи лицата са си осигурявали алиби при придвижването. "Намерихме и тракери, това са малки устройства, които се поставят в автомобил или чанта, като по този начин се проследява движението чрез GPS система", обясни директорът на ГД "Гранична полиция“ главен комисар Антон Златанов.
По оперативни данни групата е таксувала мигрантите между 3 000 и 5 000 евро.
"През юни 2024 г. получихме информация за тази група, като използвахме всички средства за оперативен контрол на лицата от групата“, допълни директор на СДВР главен комисар Любомир Николов.
