|Разбиха организирана престъпна група за контрабанда на китайски стоки, ощетила държавата с над 30 млн. лв.
"В акцията участваха 60 разследващи полицаи, 40 полицейски екипа, служители на НАП, а дейността им беше координирана от петима наблюдаващи прокурори от Софийска градска прокуратура. В рамките на акцията бяха проведени над 100 действия по разследване, сред които общи 90 претърсвания и изземвания на обекти, огледи на местопроизшествие и обиски на лица", допълни Петрова.
Тя поясни, че по време на дейностите са намерени огромен брой веществени доказателства, включително големи парични суми на обща стойност над 300 хиляди лева.
И допълни, че разследването датира от юли месец тази година, а периодът на дейността на групата е много голям - още от 2023 г.
"Операцията е изключителна по мащабите си - задържани са 24 лица", заяви заместник-директорът на ГДБОП, старши комисар Йордан Пешев.
"Подлежи на установяване на причинената в иска щета, но се смята ,че тя е от порядъка на над 30 млн. лева", каза прокурор Петрова.
"Организираната престъпна група се е занимавала с данъчни престъпления и контрабанда на китайски стоки. Схемата е така позната като "китайско карго", където чрез манипулиране на данъчни, митнически документи се избягва плащането на мито и ДДС", съобщи Пешев.
