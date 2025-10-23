ЗАРЕЖДАНЕ...
|Разбиха група за трафик на наркотици в Европа, има замесени българи
Шофьор на тежкотоварен камион с българска регистрация е задържан на територията на Франция със 179 кг кокаин, скрити в специални тайници в резервоара.
"Заловеният наркотик не е бил предназначен за Франция. Ставадума за организирана престъпна група, действала на територията на Европа. Престъпената група е разработвана от антимафиотите от 2022 г. Задържани са трима души, и освен кокаин, са заловени още стотици килограми амфетамини и марихуана", посочи главен комисар Боян Раев, директор на ГДБОП.
По думите му разследването продължава. "Към момента са задържани само българи. Стойността на заловените наркотици е милиони. Френските власти оценяват кокаина, открит в българския камион, на 11 млн. евро", допълни Раев.
