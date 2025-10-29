ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Благоевград
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
|Рая Назарян е новият председател на НС
От своя страна Рая Назарян каза: "Благодаря Ви за гласуваното доверие".
"Приемам този избор с респект и ангажираност. Позицията на председател на НС не е пост, а задача - да поддържа добрия диалог между политическите опоненти, да представлява законодателя в стриктната правна рамка на компетенциите му. Председателят не представлява себе си, а Народното събрание като институция. Аз ще работя НС да има добре организирана работа и да бъде достойно представлявано в своята същност", допълни тя.
В началото на пленарното заседание досегашният председател Наталия Киселова обяви, че се оттегля от поста. "За мен беше чест", каза тя.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 1662
|предишна страница [ 1/277 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Автомобил помете възрастен мъж на пешеходна пътека в Благоевград
19:36 / 27.10.2025
Поредни неуспешни опити за ало измами от мними полицаи в Благоевград
14:19 / 27.10.2025
Как да се отървем от досадното звънене на фирмите за бързи кредити?
15:13 / 27.10.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
ЗА НАС:
За контакти:
тел.: 0886 49 49 24
novini@blagoevgrad24.bg
За реклама:
тел.: 0887 45 24 24
office@mg24.bg
©2009 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Blagoevgrad24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Blagoevgrad24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Blagoevgrad24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: