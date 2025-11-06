ЗАРЕЖДАНЕ...
|Рая Назарян: Всяка модерна икономика се стреми към конкурентоспособност
Американската търговска камара в България се утвърди като водеща бизнес организация, която обединява повече от 350 американски, български и мултинационални компании, опериращи в нашата страна. Това заяви председателят на Народното събрание Рая Назарян на откриването на международния бизнес форум "Визия 2050 – Изграждане на конкурентоспособността на България като част от глобалното бъдеще“.
Рая Назарян поздрави Камарата по повод нейната 30-та годишнина и отбеляза активната й работа за изграждането на връзки и отношения между лидерите на американската, българската и международната бизнес общности, както и това, че инициира множество значими прояви в областта на икономиката, политиката и социалната дейности.
Днешното събитие отново обединява водещи експерти, бизнес лидери и международни партньори на Камарата, за да дискутират ключовите предизвикателства и възможности за икономическото развитие на България през следващите десетилетия в условията на глобални промени, посочи председателят на парламента.
По думите на Рая Назарян инициативи като днешната допринасят за стратегическия диалог по важни теми като конкурентоспособността и националната сигурност, укрепването на трансатлантическите партньорства, насърчаването на иновациите и устойчивото развитие в различни сектори и разглеждат възможностите за развитие на отношенията между САЩ и Европейския съюз като най-голямото икономическо пространство в света, което произвежда над 1/3 от световния брутен вътрешен продукт. Икономическата конкурентоспособност отдавна е един от основните политически приоритети на Европейския съюз, а всяка модерна икономика се стреми към конкурентоспособност, устойчив темп на производителност, ефективно ползване на ресурсите, иновации, ръст на доходите и повишаване на благосъстоянието на работещите, заяви още тя.
Рая Назарян посочи още, че този международен форум е платформа за обмяна на идеи и на него ще се чуят посланията за определяне на посоката на устойчивото икономическо развитие на България и развитие на международните отношения в полза на бизнес общността и на българските граждани.
