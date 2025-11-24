Рая Назарян по време на пленарната сесия на Четвъртата парламентарна среща на върха на Международната платформа за Крим в Стокхолм, Швеция.
Суверенно е правото на украинския народ да определя собственото си бъдеще и направление на развитие, както и да взима решения относно характера на всяко предложено мирно споразумение и неговото отражение върху бъдещето на украинските граждани, посочи Рая Назарян. Тя подчерта, че приветства подновените усилия на нашите партньори от САЩ и лично на президента Доналд Тръмп в търсенето на път към прекратяване на военните действия в Украйна. "Представеният от САЩ документ с 28 точки включва важни елементи от фундаментално значение за постигането на устойчив и справедлив мир. Предложенията обаче изискват и внимателно обсъждане в тясна координация с всички европейски партньори, тъй като условията на едно бъдещо мирно споразумение имат пряко отражение върху сигурността не само на Украйна, но и на България, ЕС и Европа като цяло“, смята председателят на Народното събрание.
Окупацията и анексирането от Русия на части от международно признатите украински територии представлява тежко нарушение на международното право, каза Рая Назарян. По думите й това са украински територии, чието връщане е въпрос не само на правен ред и международно правен принцип, но и на справедливост.
Председателят на парламента отбеляза, че навлизаме в четвъртата година от руската незаконна, неоправдана и непровокирана военна агресия срещу Украйна. Няма да забравим и няма да престанем да подчертаваме: войната не започна на 24 февруари 2022 г., а има своя корен в незаконното анексиране на Крим през 2014 г., каза Рая Назарян.
Председателят на Народното събрание заяви, че България е надежден и активен партньор в Международната платформа за Крим, участва в парламентарните заседания и допринася за инициативите, насочени към сигурността в Черноморския регион – включително чрез форума в София през 2024 г., който събра представители на 42 държави и осем международни организации.
Нашата обща цел е мирното и устойчиво развитие на региона, подчерта Рая Назарян. Тя отбеляза, че възстановяването на засегнатите от войната райони вече е неотложен приоритет и стратегическа необходимост. Европейският път на Украйна е избор, който отговаря на интересите както на украинския народ, така и на Европейския съюз, заяви председателят на Народното събрание. Една стабилна, независима и демократична Украйна е важен фактор за сигурността и просперитета на нашия континент, подчерта Рая Назарян.
Председателят на парламента отправи и послание към народа на Украйна: "В тези трудни времена не сте сами. България остава до вас – в изпитанията, в стремежа към мир и в надеждата за едно по-свободно, достойно и сигурно бъдеще“.
ЗАРЕЖДАНЕ...
Коментарите са на публикуващите ги. Blagoevgrad24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.