Рая Назарян: Не можем да бъдем упреквани за това

© Процесът по ротацията мина плавно, това това каза председателят на Народното събрание Рая Назарян по БНТ.



"Ние показахме политическа зрялост и не можем за бъде упреквани за това, че поддържаме политическа стабилност в динамична международна среда", добави тя.



"Аз държа да отбележа, че в коалицията имаме своето уважение, имаме своето доверие. Минахме през изключително много предизвикателства, които, мисля, че няма нужда да споменавам колко пъти имаше вот на недоверие, тази ситуация с референдума, решението на Конституционния съд, което преформатира изцяло композицията на Народното събрание и така нататък. Така че смятам, че всички тези предизвикателства направиха коалицията по-единна и с повече уважение се отнасяме едни към други и разчитаме едни на други", посочи още Назарян.



Бюджетът (за 2026 г.) е консервативен, каза още тя.