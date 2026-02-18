Рая Назарян. Тя участва във възпоменателната церемония в Карлово по повод 153-тата годишнина от гибелта на Васил Левски.
Председателят на парламента прие рапорта на командващия тържествената заря-проверка и поздрави представителните роти на Карловския гарнизон на площад "Васил Левски“ в града.
Идеите, принципите и посланията на Апостола на българската свобода винаги ще бъдат неизменен ориентир в историческия път на Отечеството, отбеляза в словото си Рая Назарян.
Председателят на парламента посочи, че когато се питаме каква държава искаме, Левски неуморно ще ни повтаря: "свята и чиста република“. Когато разсъждаваме за нашата цивилизационна принадлежност, ще ни напомня "да бъдем равни с другите европейски народи“. Рая Назарян подчерта, че и днес се обръщаме към думите на Апостола "всичко се състои в нашите задружни сили“, за да постигнем националните си цели в един сложен и противоречив свят.
Председателят на Народното събрание смята, че Левски е онази фигура в нашата история, която изпреварва своето и нашето време и принадлежи на бъдещето. По думите на Рая Назарян заветите и идеалите на Апостола го превърнаха в пример за поколенията. Нека бъдем достойни за великия син на България, призова тя.
Председателят на парламента и народните представители поднесоха венци и цветя на паметника на Васил Левски.
На възпоменателната церемония присъстваха кметът на Карлово Емил Кабаиванов, Негово Преосвещенство Белоградчишкия епископ Поликарп - първи викарий на Пловдивския митрополит, военнослужещи от Карловския гарнизон, представители на местната власт и на родолюбиви организации, стотици жители и гости на Карлово.
