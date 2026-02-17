Рая Назарян на отбелязването на 20 години от създаването на КЗД.
Рая Назарян посочи, че за изминалите години Комисията е натрупала огромен опит, изградила е авторитет на орган с международно признание, върнала е справедливостта за хиляди граждани. По думите й над 70% от жалбоподателите и сигналоподавателите избират и се доверяват да потърсят защита на правата си именно в специализирания орган - КЗД. "Поздравявам Ви за постигнатите високи резултати и вярвам, че и занапред няма да пестите усилията си, защото вашата работа е кауза, която се отстоява всеки ден и час", обърна се председателят на парламента към членовете и служителите на комисията.
"Вече две десетилетия Комисията е знак, и символ, и функция на държавата за един от най-важните национални приоритети - защита на гражданите от всякакви прояви на дискриминация", подчерта Назарян. Тя отбеляза, че в една европейска, демократична и правова държава, каквато е България, равното третиране на гражданите е в основата на успешното и проспериращо общество и това е мисията на Комисията за защита от дискриминация.
Според Рая Назарян българите винаги сме били и ще продължим да бъдем толерантен народ, който се отнася към различните с разбиране, приемане и подкрепа.
