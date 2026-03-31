Наша първостепенна цел е постигането на справедлив и траен мир, даващ надеждни гаранции за сигурността на Украйна, заяви председателят на Народното събрание на България Рая Назарян на втората парламентарна Среща на върха в Буча, Украйна. Форумът е организиран от Върховната рада на Украйна и в него участват ръководители на парламенти на страни от ЕС, Молдова, Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия, както и представители на Европейския парламент и на парламентарните асамблеи на НАТО и на ОССЕ, посочват от пресцентъра наПо-рано Рая Назарян отдаде почит на жертвите в Буча. Тя присъства и на възпоменателна церемония в църквата "Свети Андрей“.Председателят на парламента направи изказване в рамките на първата сесия на срещата. Тази война трябва да завърши със всеобхватен, справедлив и траен мир, основан на международното право, заяви Рая Назарян и добави, че трябва отсега да се работи за следвоенното възстановяване на Украйна и да се помогне на украинския народ да изгради модерна и конкурентоспособна икономика.България подкрепя инициативата за възстановяване на железопътната свързаност между България и Украйна, посочи председателят на Народното събрание. Напредваме с добри темпове за разширяването на Вертикалния газов коридор, който ще захранва и Украйна и ще подобри енергийната й сигурност в следващия отоплителен сезон, добави Рая Назарян.България е с вас не само в днешните трудни времена, с вас имаме общи мечти за бъдещето и ще ги осъществяваме заедно, обърна се председателят на Народното събрание към украинските парламентаристи.Буча е място за смирено мълчание пред паметта на жертвите, но и мястото, където да изкрещи нашият гняв пред бруталността и безчовечието, заяви Рая Назарян. Никога няма да забравим убийството на невинни цивилни граждани, извършено в разрез с всички международни норми на хуманитарното право, подчерта тя.Днес лицата от портретите на жертвите ни задължават да заявим своята подкрепа за необходимостта от стабилни международни механизми за търсене на отговорност, отбеляза председателят на Народното събрание. Борбата с безнаказаността остава незаменим крайъгълен камък на всяко надеждно и жизнеспособно мирно споразумение, добави Рая Назарян.Председателят на Народното събрание заяви, че подкрепата на България за Украйна остава непоколебима. Рая Назарян припомни, че българският парламент е приел седем отделни решения, свързани с предоставянето на помощ и подкрепа на Украйна и нейния народ.