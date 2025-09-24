ЗАРЕЖДАНЕ...
|Рая Назарян: България и Япония са отдалечени географски, но близки по сърце
Задълбочаването на отношенията между парламентарните групи за приятелство на България и Япония е важна част от поддържане на парламентарния диалог между двете страни, подчерта Рая Назарян. Тя благодари за топлото посрещане на българската парламентарна делегация и отбеляза, че това посещение свидетелства за активния диалог между парламентите на двете страни, който е ключов елемент и двигател на развитието на българо-японските връзки.
Япония има много приятели в нашата страна, каза Рая Назарян и уточни, че над 40 организации развиват дейност, свързана с Япония. Тя изрази задоволство, че има увеличаване на интереса към изучаване на български език, който в момента се преподава в пет университета в Япония.
В рамките на тридневната визита заместник-председателят на Народното събрание и председател на Групата за приятелство България - Япония Рая Назарян разговаря и с държавния министър на външните работи на Япония Хисаюки Фуджий. Тя припомни, че през 2025 година отбелязваме 116 години от установяване на двустранните отношения между България и Япония. Рая Назарян изрази увереност, че стратегическото партньорство ще допринесе за оползотворяването на значителния потенциал в българо-японските отношения в сферите от взаимен интерес. Има перспективните за развитие на политическия диалог и сътрудничество в икономиката, енергетиката, иновациите, културата, образованието, между органите на местно самоуправление, както и в контекста на партньорствата ЕС-Япония, ЕС-НАТО и по водещи въпроси от международния дневен ред, подчерта Рая Назарян.
Българската парламентарна делегация присъства и на церемонията за номиниране на японския популярен музикант и актьор Хиромицу Китаяма за Посланик на добра воля на България и Япония. Събитието се състоя в резиденцията на българския посланик и на него присъстваха още японски депутати, представители на деловите и бизнес средите, японски медии. Специален гост на приема бе бившият министър-председател на Япония Йошихиде Суга. Рая Назарян благодари на популярния японски музикант и актьор, че приема благородната кауза да бъде Посланик на добра воля на България в Япония. Това е призвание и добър пример за младото поколение, което има важна роля в изграждането на един нов свят със свободно, сигурно и демократично бъдеще, допълни тя.
Българска парламентарна делегация, водена от заместник-председателя на Народното събрание и председател на Групата за приятелство България - Япония Рая Назарян, е на посещение в Япония. В състава на делегацията са народните представители Деница Николова (ГЕРБ-СДС), Даниел Лорер ("Продължаваме промяната - Демократична България“), Мая Димитрова ("БСП - Обединена левица“) и Тошко Йорданов ("Има такъв народ“).
