Многохилядни протести в София и редица градове в страната белязаха вечерта на 1 декември. Основното искане на протестиращите беше оттеглянето на Бюджет 2026.
На мирни протести и шествия се събраха и жителите на много големи градове – като Пловдив, Варна и Бургас. Най-масовата демонстрация беше в столицата.
Ситуацията ескалира след 21:30 часа, когато част от събралите се граждани тръгнаха към централата на "ДПС - Ново начало". Там група от протестиращи доведе демонстрацията до ескалация. Пред централата на "ДПС - Ново начало" хвърчаха камъни, бомбички, колчета и бутилки.
Ескалация имаше и пред офиса на ГЕРБ "Оборище", който беше напълно разбит от група мъже.
По данни на полицията има над 10 задържани. Има и пострадали.
