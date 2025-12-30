Сподели close
Близо 1400 учители участваха в майсторски класове през 2025 г.

По Националната програма на МОН "Квалификация на педагогическите специалисти“ са организирани общо 76 такива обучения, в които преподаватели споделят и предават на практика опита и уменията си на свои колеги.

Квалификацията на учителите е един от основните фактори за подобряването на качеството и ефективността на образованието и обучението.