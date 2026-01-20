ЗАРЕЖДАНЕ...
Районите с намалена видимост поради мъгла тази сутрин
Намалена видимост поради мъгла:
Монтана:
– в района на Лом – до 30 м;
– в районите на Вълчедръм и Пишурка – до 50 м.
България в международния фокус: Световните медии за оставката на ...
23:05 / 19.01.2026
"ПП–ДБ ще се чувстват неудобно от прокремълските позиции на Радев...
21:52 / 19.01.2026
Зафиров: БСП отново има президент!
21:53 / 19.01.2026
