Радостин Василев за вот на недоверие №5: Очаквам да бъде подкрепен от цялата опозиция

© Булфото (архив) До 13 часа трябва да сме събрали подписите да депозираме с ПП-ДБ общ вот на недоверие на тема провалът на вътрешния ред и сигурността, правосъдието и завладяната държава. Това каза пред медии лидерът на МЕЧ Радостин Василев по отношение на предстоящото внасяне на пети вот на недоверие към правителството, предаде репортер на "Фокус".



"Вотът е много сериозен труд на две парламентарни групи и ще бъде подкрепен от няколко депутати от Алианса", уточни той и каза, че от други подписи няма да търсят, защото не са участвали в подготовката му.



Той очаква този вот да бъде подкрепен от цялата опозиция в парламента и да бъде с най-смисления дебат.



МЕЧ отговаря за частта вътрешен ред и сигурност, а ПП-ДБ за съдебната част.



Василев не очаква обаче да падне правителството.