Лидерът на МЕЧ Радостин Василев призова симпатизантите на партията да излязат утре на протеста в т.нар. "Триъгълник на властта" от 18:00 часа. Във видео обръщение Василев заяви:

"Призовавам да дойдете и да протестираме срещу Пеевски, Борисов и мутрите в България", каза той.

От МЕЧ настояват за сваляне на правителството.

"Ако подгънем крак и сме по-малко или по-тихи, управляващите ще си прокарат бюджета и ще останат на власт още 4 години- нещо, което държавата и ние не можем да си позволим", заключи той.