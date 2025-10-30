ЗАРЕЖДАНЕ...
Радостин Василев алармира за незаконен депутат, източване на държавна субсидия от партия "Величие" и скандални финансови измами
Първи случай
"Повече от десет дни досегашният председател на парламента Наталия Киселова укрива два сигнала до институциите и до Народното събрание с много сериозни документи престъпления с източване на държавен ресурс", каза Василев.
Сигналът е от Григор Здравков, председател на ГД "Българска легия антифамия", който по документи е пряк свидетел. Според сигнала, изпратен до президента Румен Радев и и.ф главен прокурор Борислав Сарафов, както и до парламентарните групи в Народното събрание, депутатът от “Величие" Мария Илиева не е попълнила декларация за регистрация на партията в Пловдив и София.
По думи на Василев друг депутат от “Величие" Стилияна Бобчева е подправило и фалшифицирала нейната декларация.
"Без тази декларация ЦИК е обявила Мария Илиева за народен представител, въпреки че последната не е попълнила целия фактически състав, за да бъде народен представител. Декларацията се попълва собственоръчно, прилага се към Районната избирателна комисия (РИК) за регистрация и ако твърденията на Григор Здравков, че е бил пряк свидетел, са истина, означава, че парламентарната група на "Величие" има незаконосъобразен депутат, незаконосъобразна партия и трябва да се разпусне", каза още председателят на “МЕЧ".
“Мария Илиева не е попълнила нужните документи- не е попълнила целият фактически състав, който се изисква за да бъдеш народен представител. Незакозосъобразно е взимала заплата, взимала е решения и е участвала в парламента".
След проверка на МЕЧ установили, че това не е почеркът и подписът на Мария Илиева.
По закон Мария Илиева трябва да бъде наказана с 1 до 10 години затвор, като и на нея, и на Стилияна Бобчева трябва да бъде свален имунитетът и да бъдат спрени от допуск до Народното събрание.
Втори сигнал
Подаде е и втори сигнал отново от същото лице. В него се гласи, че има данни в Сметната палата за това, че средствата се разходват незаконосъобразно и нецелесъобразно за фирми, свързани с Ивелин Михайлов. В сигналите се споменава, че има жертви на финансова измама, касаещи Албена Пекова, същинският председател на "Величие".
"Величие" източват държавата чрез субсидия и за договори по дейности, които не са извършени", каза той.
Василев изрази съмнения, че над партията на Михайлов има чадър от Сметната палата, защото това в Сметната палата "остава незабелязано".
