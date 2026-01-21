Сподели close
Това е саботаж на изборите и се готви като последно 20 от това управляващо мнозинство, което сдава властта позорно след протестите. Това заяви лидерът на МЕЧ Радостин Василев в кулоарите на парламента по отношение на приетите промени в Изборния кодекс в правна комисия късно снощи, с които се въвеждат оптичните устройства за сканиране на бюлетините - т.нар. машини "скенери", предаде репортер на ФОКУС.

"Те са си приели всичко, идеята им е да няма машини на тези избори въобще. Сигнализирам обществото да знае, че тези хора се опитват да направят 100% хартиено гласуване. Страхът им дали от нови партии, дали от стари партии или от собствената им гибел е толкова голяма, че са изпаднали в истерия в комисията", посочи Василев. 

"Видяхме, че вътре нито има някакъв дебат по същество, нито има смисъл да се слушат аргументи. Те са приели всичко", коментира Василев по отношение на комисията.