|Радостин Василев: Този бюджет е разхищение като за последно
По темата за скандала с "Величие" той заяви:
"Всички парламентарни групи, с изключение на "Величие“, ще подадат общ сигнал до Централната избирателна комисия срещу депутат от партията на Ивелин Михайлов. Осeмте парламентарни групи сме договорили още днес да изпратим писмо до ЦИК, с което да поискаме проверка на легитимността на депутатския мандат на Мария Илиева от "Величие", каза той.
Радостин Василев допълни, че вчера МЕЧ са подали два сигнала до главния прокурор Борислав Сарафов във връзка с казуса.
Относно изказването на Бойко Борисов, лидер на ГЕРБ, че лично той е преговарял с външния министър на Великобритания Дейвид Камерън българи да отпаднат от санкционния списък на страната, Василев заяви:
"Във всяка друга европейска държава, след подобно признание, автоматично това би означавало злоупотреба с власт".
