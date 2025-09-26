© Булфото "МЕЧ ще подкрепи искането за сваляне на Наталия Киселова от председателския пост в Народното събрание", каза в кулоарите на парламента лидерът на партията Радостин Василев.



"Няма обаче да осигурим нужните 5 подписа за вота на недоверие на "Възраждане" на тема безводието в страната. Изчетохме мотивите, които се побират на 5 страници и най-уважително казвам, че ние под такива мотиви не можем да се подпишем, защото темата с безводието е огромен проблем, който засяга 300 хил. души, а мотивите на "Възраждане" са меко казано аматьорски", заяви Василев и допълни, че те не включват елементарна експертна оценка на проблема, не дават никакви решения, а Плевен и Ловеч се споменават един път в едно изброяване.



Виолета Комитова от своя страна посочи, че те твърдят, че има язовир "Черни Осъм". "Такъв язовир няма, говори се за това нещо в публичното пространство, но такова нещо не съществува. Това е една бъдеща алтернатива, ако гражданите одобрят в района такова съоръжение, за да се подобри водоснабдяването в Ловеч и в Плевен, които са в критична ситуация", каза още тя.



