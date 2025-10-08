Новини
Радостин Василев: Пеевски иска да сложи ръка върху бъдеща сделка на "Лукойл"
Автор: Георги Кирилов 16:02Коментари (0)72
©
,,Пеевски иска да сложи ръка върху бъдеща сделка на "Лукойл" и второ с такава сделка, второ перат имиджа''. 

Това каза лидерът на МЕЧ Радостин Василев пред журналистите в парламента във връзка с приетото от комисия в НС предложение за продажбата на активи на руската нефтодобивна компания "Лукойл" в България да става само чрез положително становище на Държавната агенция "Национална сигурност" и решение на Министерския съвет. 

Във връзка със статията в "Уолстрийт Джърнал" за разговори между Борисов и Тръмп - младши, Турски поток и "Магнитски", Василев заяви: 

"За мен е срамно, че Борисов не излиза пред вас, а ходи пред Бареков пред къщата по пуловер и онова неговото лято", коментира още Василев. 

Според Радостин Василев се налага кризисен пиар, заради "разговорите на дядо Борисов със сина на Тръмп".

Потопите по Черноморието 



"След потопа по Черноморието, на няколко пъти опозицията се опита да включи в дневния ред на пленарното заседание темата за потопа. За съжаление, тази тема не присъства в дневния ред на управляващите". 

Василев допълни, че топката се прехвърля от местната към държавната власт, "а истината е, че хората с имоти там остават без къщи".

"Период на охлаждане''

Лидерът на МЕЧ коментира и идеята на лидера на СДС Румен Христов президентът да няма право да участва в политиката две години след края на мандата си.

"Христов е вестоносец на умрял субект – СДС. Говори неща, които никого не го интересуват. С неговото отзоваване да приключи мъчителното съществуване на втората част от абревиатурата на ГЕРБ", каза Василев.

,,Боклукът в София'' 

От МЕЧ обявиха, че подкрепят кметът на София Васил Терзиев в борбата с фирмите, които дават оферта за сметосъбиране три пъти над индикативната стойност, за да откраднат близо милиард от Столична община. 

"Терзиев вече две години е кмет и трябва да знае, че управлявайки София, влиза в пряк сблъсък с мафията. Обикновено сметопочистващите фирми са мафиотски и в това няма нищо лошо. Лошото е, че кметът не направи опит да промени, прекрати или да направи нещо, свързано с боклука, а чакаше да стане криза", каза още лидерът на МЕЧ.







