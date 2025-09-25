© Булфото "Опозицията не се регистрира, защото не е тяхна работа да правят кворума на управляващите", заяви в кулоарите на парламента лидерът на МЕЧ Радостин Василев относно липсата на кворум в парламента и в днешния ден.



По думите му това е провал на ГЕРБ, "ДПС-Ново начало", на ИТН и на БСП, а не на опозицията. "След вота на недоверие, в който чухме от управляващото мнозинство, че те са много стабилни, държавата с главно "Д" не може да събере кворум в зала за да започне пленарното заседание", каза още Василев.



"Призовавам ги най-добре да подадат оставка, защото тепърва в зала ще говорим за водопади, за корупция и за схемите им, които не спират", допълни той.



