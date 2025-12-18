Радостин Василев след сблъсъка с Гюнай Далоолу от ДПС-НН. "Готови сме на физически сблъсъци, за да се защитаваме", добави Василев.
"Станалото нито е провокирано от нас, нито сме го искали. Но това наистина е единственият начин да отстраним тази измет, надвиснала над България, както беше надвиснал той върху мен. Не съм ходил аз да се закачам с него и да се бия", продължи той.
Каза, че не се е почувствал застрашен физически, но е провокиран от вербална агресия. Отказа отново да назове точните думи, с които е атакуван, защото били срамни за публично разпространяване.
По темата каза: "Обижда ме на "циганин", "мангал" и какво ли не друго. Бяха обиди, псувни и заплахи. Каза какво ще се случи на мен, на семейството ми... Какъв съм аз - с много епитети. Защо се занимавам с него, защо го коментирам. Какво ще ми се случи. То го има записан после и на камерите, след като беше раздрусан дюнерът... Че така ще ме унищожи, че...".
И пак се върна на основната си теза: "Неграмотна, гадна, долна измет е заринала парламента и институциите. И тя трябва да бъде изрината - дори с физическа саморазправа."
За предстоящи избори Василев обяви, че трябва да са във време, което не е много студено и позволява спокоен вот - в началото на април. Обяви се и за изцяло машинно гасуване, но не с купуване на нови машини.
Незнам
преди 8 мин.
Той каза, аз казах....кой знае какво кой каза, ама човекът беше бая разлютен преди да го ритнеш, сигурно щото си му казал нещо хубаво преди това?
Лошо куче11
преди 26 мин.
Казал е , че си мангал което е факт , що се обиждаш от истината.Мангашси и то черен , ако си постоял в утробата на майка ти още 5 минути щеше напълно да изгориш
billy lourd
преди 48 мин.
Голям бой с дигнати крака...
