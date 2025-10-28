ЗАРЕЖДАНЕ...
|Радостин Василев: Няма политическа воля заплатите да бъдат достойни за лекарите и медицинските сестри
Това заяви председателят на МЕЧ Радостин Василев по темата за възнагражденията в сектор здравеопазване, предаде репортер на "Фокус".
В момента народните представители обсъждат промени в Закона за лечебните заведения на второ четене.
"Днес ще бъдат отхвърлени и трите законопроекта за лечебните заведения, които да гарантират справедливо заплащане за младите лекари", каза Василев и определи това като "безпрецедентен акт".
"Три законопроекта, приети на първо четене с мнозинство и отхвърлени на второ. Ще ви кажа защо: защото ГЕРБ и "ДПС-Ново Начало" са в ситуацията много искахме, ама нямахме желание. Защото те не искат в закон да определят размер на възнаграждение, което да струва само 250 милиона на хазната, а искат много по- нестабилни и сложни механизми, свързани с бюджета на здравното осигуряване или на НЗОК, или през министерството на здравеопазването да направят един неработещ механизъм, за да не направят нищо", каза лидерът на МЕЧ.
Според Радостин Василев този системен тормоз може да бъде решен с национална политика.
