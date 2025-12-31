Радостин Василев.
"Наш дълг е да отстояваме суверенитета си, да защитим националния интерес и да върнем силата на държавата – в закона, в институциите и в отговорността на властта пред хората.
Компромисите с беззаконието и толерирането на корупцията трябва да останат в миналото. Това не може да се случи без да се потърси отговорност! Пред нас стои задачата да разградим модел, който е устойчив и самодостатъчен и да изградим държава с правила, с морал и ясен хоризонт", изтъкна той.
Според него с решителност, саможертва и вяра в България можем да върнем достойнството на нацията, което беше загубено. "Нека Новата година бъде година на действията, а не на оправданията, защото нямаме време за губене".
