Новата година не изисква думи, а характер и смелост. България има нужда от ред, справедливост и управление, което служи на народа, а не на мафията. Народът има нужда от истината. Това написа във Facebook лидерът на МЕЧ Радостин Василев.  

"Наш дълг е да отстояваме суверенитета си, да защитим националния интерес и да върнем силата на държавата – в закона, в институциите и в отговорността на властта пред хората.

Компромисите с беззаконието и толерирането на корупцията трябва да останат в миналото. Това не може да се случи без да се потърси отговорност! Пред нас стои задачата да разградим модел, който е устойчив и самодостатъчен и да изградим държава с правила, с морал и ясен хоризонт", изтъкна той.

Според него с решителност, саможертва и вяра в България можем да върнем достойнството на нацията, което беше загубено. "Нека Новата година бъде година на действията, а не на оправданията, защото нямаме време за губене".