ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Благоевград
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
|Радостин Василев: Несправедливият Берлински договор разделя с изкуствени граници българската земя, но не успя да раздели българската нация
"Уважаеми българи,
На днешния ден препрочитаме една от най-светлите и паметни страници в новата българска история. С трепет си припомняме думите, които на 6 септември 1885 г. разтърсиха Европа: "Братя! Часът на нашето съединение удари!“.
Днес си припомняме съдбовните дни преди 140 години, когато българският народ показва единство и мъдрост и взима в своите ръце съдбата си. Несправедливият Берлински договор разделя с изкуствени граници българската земя, но не успя да раздели българската нация
Съединението на Княжество България и Източна Румелия не е еднократен акт. Съществуването на младата българска държава, нейното свободно и възходящо развитие, нямаше да бъдат възможни без блестящата дипломатическа и военна защита на Съединението и всички скъпи жертви, дадени по време на Сръбско-българската война. Нека тяхната решителност и безкористност ни дават сили в стремежа да изградим модерна и просперираща България.
В днешни времена, повече от всякога България се нуждае от това да има национален идеал, който да обедини народа. Защото само заедно можем да преборим хората, които вече десетилетия грабят държавата и се опитват да продадат бъдещето ни.
Съединението укрепва самочувствието на българския народ. Той се изпълва с амбицията сам да твори своята историческа съдба! Може да го направи и сега!
Поклон пред дейците на Съединението!
Да живее България!"
|Още по темата:
|общо новини по темата: 83
|предишна страница [ 1/14 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
YouTube и Google се сринаха
10:31 / 04.09.2025
Родители от Дупница са пребили дъщеря си
14:39 / 04.09.2025
Анализ: Едва 4–6 линейки за целия град и околните села в Благоевград
12:23 / 04.09.2025
Разлог с първите си "умни" пейки
12:43 / 04.09.2025
Ако обменяте валута в чейндж бюра - спрете!
18:50 / 04.09.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
ЗА НАС:
За контакти:
тел.: 0886 49 49 24
novini@blagoevgrad24.bg
За реклама:
тел.: 0887 45 24 24
office@mg24.bg
©2009 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Blagoevgrad24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Blagoevgrad24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Blagoevgrad24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: