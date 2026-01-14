Радостин Василев пред журналисти в кулоарите на парламента, предаде репортер на ФОКУС. От няколко дни народните представители са в спор как трябва да се гласува на предсрочните парламентарни избори- 100% машинно гласуване или с хартиен и машинен вот.
Според Василев в този парламент има мнозинство за незаконни и нечестни избори. "Те нямаха такова мнозинство само през 2021 г., когато бях председател на Правна комисия. Това, което се прави в момента е опит за саботиране на сегашните машини, които присъстват заедно с машините", каза Василев.
По думите на председателя на МЕЧ т.н. "броячки" са идея на Карадайъ още преди повече от 12 години.
"Тази идея беше добре възприета от Хамид Хамид и тези всичките, които я възприеха, сега са в "Ново начало". Това е идея, която цели да бъде саботиран сегашния изборен процес. Мисля, че ИТН са вносители на тези машини за броене. Ние сме против въобще да се пипа кодекса, нищо няма да бъде постигнато", допълни той.
Според Василев единственият, който има смисъл да бъде назначен за служебен премиер, е Андрей Гюров.
