Радостин Василев по отношение на решението на президента Румен Радев да връчи третия мандат за съставяне на правителство на "Алианс за права и свободи", предаде репортер на ФОКУС.
"Освен всички тези действия, това е лош знак, един от символите на прехода- негативните символи на прехода. На такива като Ахмед Доган не трябва да им се дават мандат, дори да имат и първи и втори резултат", каза още Василев.
Василев заяви, че това е негативен знак от президента.
"Считаме, че таз партия, останките от нея, са нанесли непоправими щети на България и АПС с нищо не се различават от хората на Делян Пеевски- това е грешка на президента. Всичко друго би било по-приемливо", каза още лидерът на МЕЧ.
Депутатът напомни, че партията на Доган е участвала първоначално в създаването и легитимирането на кабинета "Желязков".
"Доган е вреден за българската държава и трябва да бъде арестуван", заключи Василев.
