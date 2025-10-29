Радостин Василев: Изборът на Рая Назарян цели да се гарантира контролът над парламента

© Булфото Изборът на Рая Назарян е поредната задкулисна сделка! Това заяви лидерът на МЕЧ Радостин Василев по отношение на смяната на председателския пост- Наталия Киселова подаде оставка, а на нейно място бе избрана Рая Назарян.



Василев заяви, че формацията му е гласувала против.



"Едно мюре на задкулисието в лицето на Киселова се заменя с друго мюре в лицето на Рая Назарян. Бойко Борисов няма да успее да запази властта си дълго. Все повече изглежда, че Борисов е неспособен да изпълнява ангажиментите си и ще падне напролет – гръмогласно, а изборът на Назарян цели да се гарантира контролът над парламента“, допълни Василев.



Той коментира и темата за изтеклите проектобюджети на НЗОК и НОИ:



"В проектите се съдържат сериозни социални рискове и противоречия с обещанията на БСП. Евентуалното повишаване на осигурителните вноски, замразяване на майчинството за втората година или дори намаляване на минималната заплата с 20 лева са директен удар срещу политиката, с която БСП е взела гласове“.



Василев подкрепи предложението за съкращаване на държавната администрация.



"Огромна част от нея е зависима, а 30–40% от служителите по цял ден не вършат нищо. Това е наложителна стъпка за премахване на избирателния апарат на ГЕРБ“, каза Василев, а за НЗОК коментира, че в него не са предвидени пари за младите лекари.



"Вътре няма и стотинка за увеличение на заплатите на младите лекари“, въпреки публичните обещания", каза лидерът на МЕЧ.