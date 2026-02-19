Радостин Василев след като кабинетът "Гюров" положи клетва, предаде репортер на ФОКУС.
Василев обвини държавния глава в политическо лицемерие, като посочи, че тя е одобрила предложения от Гюров състав, но впоследствие се е дистанцирала от персоналната отговорност за министрите. Според него Йотова е имала конституционната възможност да върне кабинета или да откаже подписването на указа, ако не е била съгласна с определени номинации.
"Готви се следизборна сглобка във вида Радев, ПП-ДБ или само ДБ и ГЕРБ. Ако има отломките на Доган някой някъде между капките, това виждам аз", добави още лидерът на МЕЧ. По отношение на кабинета, който встъпи в длъжност, Василев отправи остра критика към голяма част от министрите, наричайки ги "отломки от Доган" и хора на ГЕРБ.
Той отправи конкретни обвинения към вицепремиера, отговарящ за честността на изборите. Според Василев публичните изяви и минали действия на Стоил Цицелков поставят под съмнение безпристрастността и моралния му облик.
''Цицелков още утре трябва да подаде оставка", каза лидерът на МЕЧ и призова премиера незабавно да отзове тази номинация.
ЗАРЕЖДАНЕ...
Коментарите са на публикуващите ги. Blagoevgrad24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.