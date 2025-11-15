ЗАРЕЖДАНЕ...
Радослав Рибарски: Няма го резултатът, който хората очакваха
В ефира на Bulagria ON AIR той поясни: "Това, което е разписано в законовите изисквания, е минимум 5 години опит в управляването на рафинерия или опит с горива в този сектор поне. Така че законът не е спазен".
"Ако управляващите не бяха дали нагласи, че ще изберат най-опитния, най-дълго управлявалия рафинерии мениджър... Поне законодателните промени, които предприеха, показваха, че наистина се търси човек с опит. Защо в последния момент избраха директора на НАП, могат само те да отговорят", посочи още Рибарски.
Запитан за рисковете при особения управител, гостът отговори: "Особеният управител получи едни разширени правомощия с тези набързо гласувани в НС законодателни промени, които пък породиха опасения от бъдещи искове, арбитражни дела и целта, както и на закона от 2023 година, винаги е била да се гарантира непрекъсваемостта на доставките. А в момента видяхме, че се изгубиха 3 седмици в мълчание, спорадични законодателни актове и накрая го няма резултата, който хората очакваха".
