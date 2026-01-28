Илияна Йотова, предаде репортер на ФОКУС.
Преди него минаха управителят на БНБ Димитър Радев и подуправителят на банката на Петър Чобанов, които заявиха, че няма да приемат поста на служебен министър-председател. След Миленков последен за днес е Андрей Гюров.
На 29 януари, четвъртък, в 13.00 часа държавният глава ще приеме омбудсмана на Република България Велислава Делчева, а в 14.00 часа - заместник-омбудсмана Мария Филипова.
