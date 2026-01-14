Радомир Чолаков.
Той коментира и сигналите на граждани за нередности при обмяната в някои банки. "Всеки сигнал на всеки гражданин е важен, колкото и да е малък проблемът. Но трябва да си изясним как функционира държавата и кой за какво отговаря. За банките отговаря Комисията за финансов надзор и БНБ. Те могат да решат проблема за един следобед. КЗК е регулатор от много задна линия", каза пред NOVA NEWS Чолаков.
Той обясни, че държавата има няколко линии на защита. "В малките населени места на първа линия са кметът, полицаят и пощаджийката. На втора линия са органите в Координационния център – НАП, КЗП. На следващата линия идват регулаторите – КЕВР, КРС, Комисия за финансов надзор. След това идва КЗК", каза Чолаков.
Той допълни, че в момента всеки си поема отговорността и държавата е доста стабилна.
"Вижда се, че КЗК си изпълнява функциите. Това спокойствие, което се наблюдава особено в големите търговски вериги, донякъде се дължи и на нашата превантивна работа. От лятото правим секторен анализ. Това означава да влезеш в дълбочина на бизнеса и да видиш къде има проблеми", обясни Чолаков.
В рамките на секторния анализ са проведени редица срещи. "Това, че редица вериги в момента сами замразяват цени, мисля, че се дължи на известна превантивна работа", каза Чолаков.
Миналата седмица КЗК влезе в три фирми, които се занимават с кетъринг в болници. "Имаме основания да смятаме, че те са нагласявали търговете за храна за болниците в столицата", каза Чолаков.
Санкцията, която КЗК може да налага при доказано нарушение, е до 10% от оборота за предходната година, обясни Чолаков. Той очаква до месец да има решение за тези три фирми.
