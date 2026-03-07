ЗАРЕЖДАНЕ...
Радомир Чолаков: Очаква се ново поскъпване на дизела заради кризата в Ормузкия проток
© NOVA NEWS
Той посочи, че вече има скок в цената на дизела, като очаква това да продължи. "Ситуацията е форсмажорна и необходима работа от страна на всички държавни органи едновременно", каза той. И уточни, че КЗК вече са санкционирали "Лукойл" на стойност 134 млн. евро за господстващо положение, но към момента "Нефтохим" има особен управител и "държавата управлява ръчно". Чолаков не смята, че чрез своя представител България ще злоупотребява с господстващо положение, което означава, че няма да бъдат задържани количества на горива.
Той каза, че пристанищата, на които могат да акостират танкери са Росенец и Варна , двете са под контрола на държавата, така че не би трябвало да има проблем при зареждането на нефт. Също така беше категоричен, че бензин и нефт ще има.
Цените на храните
Чолаков беше категоричен, че цените на храните у нас не са по-високи от тези в Германия и Италия. Дори напротив - там са 2-3 пъти по-високи от тези у нас, подчерта още той.
Рокадите във ведомствата
Радослав Чолаков каза, че ако се сменят шефовете на КЗП, Агенция "Митници" и други "нека това правителство да си носи отговорността за това, което ще последва". "Администрацията е лоялна към държавата, спазва закона, не работи на принципа – кой е наш и кой е ваш", заяви още той.
Казусът с Борислав Сарафов
Чолаков е на мнение, че желанието за смяна на Сарафов е "стръв за наивници". По негови думи въпросът е друг - идеята на "Демократична България" е да се промени системата за избор на ВСС, а оттам и на главния прокурор. "Така да бъде променена системата, че НС да бъде поставено в ситуация на зависимост от външни и неотговорни фактори", обясни той.
Още по темата
/
Ивелин Михайлов за Близкия изток: Ние имаме нулева подготовка за един такъв конфликт, трябва да сме 100% неутрални
18:51
Експерт по сигурността: Целите на САЩ и Израел не са постигнати, конфликтът може да продължи още няколко седмици
16:44
Революционната гвардия на Иран обяви, че е атакувала танкер, плаващ под флага на Маршаловите острови, в Персийския залив
16:43
Има надежда сънародниците ни да кацнат във Варна: Международните летища в Дубай частично възобновиха дейността си
11:28
Още от категорията
/
Иво Конов: Програмите за обучение на мотористи не са променяни от години и са доста неадекватни
05.03
България участва и в третата фаза на eвропейската инициатива за проследяване на завършилите висшисти
05.03
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Blagoevgrad24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.