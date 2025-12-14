Румен Радев по време на традиционната церемония по запалване на свещите в Централната софийска синагога по повод Ханука, познат още като "Празникът на светлината".
"Гледайки случилото се в Австралия тази сутрин, гледайки към Манчестър, когато на Йом Кипур двама души загубиха живота си, и към други места, близки и далечни, където антисемитизмът се разраства, си задаваме въпроса: как е възможно да бъдем публично евреи и как е възможно да бъдем публично общност днес", коментира председателят на Централния израилтянски духовен свят Максим Делчев.
