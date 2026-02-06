Румен Радев във Facebook.
Коментарът му идва след вчерашното окончателното приемане в пленарна зала на измененията в Изборния кодекс за намаляване на броя на секциите в страни извън Европейския съюз (ЕС).
"Решението на парламента разобличава и всяка претенция, че се опитва да съхрани и развива връзките и чувството за общност с българите в чужбина. Но идват избори. От нас зависи да си върнем правата. Да защитим демокрацията. И заедно ще го направим", допълни още Радев.
ЗАРЕЖДАНЕ...
tozzi
преди 4 ч. и 39 мин.
Е, хайде направете го. Тръгваш с голяма кошница, нека видим реалността каква е?
Стамат89
преди 5 ч. и 3 мин.
Я кажете за кого да гласуваме, господин отказал се Президент, че нещо не чувам? Нали няма да участвате в изборите? Пак празни приказки, и ти като Гешев ще правиш партия
Коментарите са на публикуващите ги. Blagoevgrad24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.