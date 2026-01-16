Румен Радев ще връчи третия проучвателен мандат за съставяне на правителство в рамките на 51-вия парламент.
Папката ще бъде дадена на представители на "Алианс за права и свободи" в 10.00 часа, съобщиха от прессекретариата на държавния глава.
Дотук се стигна след като в началото на седмицата ГЕРБ-СДС върна нереализиран първия мандат, а в сряда ПП-ДБ също получиха и върнаха веднага неизпълнен втория мандат.
Ако и третият опит за съставяне на правителство се окаже неуспешен, президентът назначава служебно правителство.
Сергей Пройчев
преди 43 мин.
другарят Радев е герой.Близва малки мички той.
