Румен Радев ще връчи третия проучвателен мандат за съставяне на правителство в рамките на 51-вия парламент - на 16 януари от 10.00 часа, съобщиха от прессекретариата на държавния глава.
Папката ще бъде дадена на представители на "Алианс за права и свободи".
Дотук се стигна след като в началото на седмицата ГЕРБ-СДС върна нереализиран първия мандат, а вчера ПП-ДБ също получиха и върнаха веднага неизпълнен втория мандат.
Ако и третият опит за съставяне на правителство се окаже неуспешен, президентът назначава служебно правителство.
