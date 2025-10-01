Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Благоевград
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
Радев към волейболните ни национали: С всяка извоювана точка извайвахте пред очи ни една нова България
Автор: Илиана Пенова 12:09Коментари (0)87
©
Президентът Румен Радев прие в Президенството волейболистите, донесли безкрайна радост на българския народ - мъжкият национален отбор!

На церемония в Гербовата зала на "Дондуков“ 2  Радев удостои волейболистите, треньорския щаб и Българската федерация по волейбол с почетни плакети.

"Всички изживяхме вашият победоносен път към върха на волейбола. Нещо повече. Вие ни донесохте велика обединяваща емоция, която ни припомни славното Американско лято от 1994 г. Няма да се обръщам към вас с "момчета". Бяхте момчета, когато дойдохте преди 2 години след бронза от Катар. Днес в Гербова зала сте достойни български мъже, приели да отстояват честта на родината". С тези думи се обърна към българските "лъвове" Румен Радев.

"Преди две години ви споделих, че сте лъч надежда. Днес мога да заявя, че сте лъчът надежда, от който имаше нужда цяла България. Това, което постигнахте, е много повече от спортен триумф. С всяка извоювана точка извайвахте пред очи една нова България, в която успяваш не с тарикатлък, а с труд, воля и отговорност", заяви президентът.

Още по темата: общо новини по темата: 65
01.10.2025 »
01.10.2025 »
30.09.2025 »
30.09.2025 »
30.09.2025 »
30.09.2025 »
предишна страница [ 1/11 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Благоевградчани, не се стряскайте утре в часовия диапазон между 11.00 и 11.30
Благоевградчани, не се стряскайте утре в часовия диапазон между 11.00 и 11.30
11:38 / 30.09.2025
Благоевград изпраща септември и посреща новия месец с поредица от събития
Благоевград изпраща септември и посреща новия месец с поредица от събития
14:13 / 29.09.2025
Важна дата за ЕС: Юни е първият месец в историята, в който слънчевата енергия беше основният източник на електроенергия в Съюза
Важна дата за ЕС: Юни е първият месец в историята, в който слънчевата енергия беше основният източник на електроенергия в Съюза
16:10 / 29.09.2025
Мед, кафе и зехтин – хранителните продукти, които най-често се фалшифицират
Мед, кафе и зехтин – хранителните продукти, които най-често се фалшифицират
18:28 / 29.09.2025
Има светлина в тунела на българо-македонската граница
Има светлина в тунела на българо-македонската граница
14:59 / 29.09.2025
Присъдиха Националната награда "Акад. Марин Големинов" на изтъкната оперна прима
Присъдиха Националната награда "Акад. Марин Големинов" на изтъкната оперна прима
09:36 / 29.09.2025
Колко получават татковците, които си взимат 15-дневен отпуск при раждането на наследника?
Колко получават татковците, които си взимат 15-дневен отпуск при раждането на наследника?
20:29 / 29.09.2025
Актуални теми
Световна черна хроника
Служители на ИААА са хванати за искане на подкуп за техника за концерт
Войната в Украйна
Световно първенство по волейбол за мъже 2025
Бюджет 2026
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Благоевград и региона.
e-mail:
Анкета
Ще почивате ли идната зима?
Да, в България
Да, в чужбина
Не
Не съм решил/а още
Гласувай »
Резултати »

РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 49 49 24

novini@blagoevgrad24.bg

За реклама:

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
©2009 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Blagoevgrad24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Blagoevgrad24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Blagoevgrad24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: