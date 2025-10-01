ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Благоевград
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
|Радев към волейболните ни национали: С всяка извоювана точка извайвахте пред очи ни една нова България
На церемония в Гербовата зала на "Дондуков“ 2 Радев удостои волейболистите, треньорския щаб и Българската федерация по волейбол с почетни плакети.
"Всички изживяхме вашият победоносен път към върха на волейбола. Нещо повече. Вие ни донесохте велика обединяваща емоция, която ни припомни славното Американско лято от 1994 г. Няма да се обръщам към вас с "момчета". Бяхте момчета, когато дойдохте преди 2 години след бронза от Катар. Днес в Гербова зала сте достойни български мъже, приели да отстояват честта на родината". С тези думи се обърна към българските "лъвове" Румен Радев.
"Преди две години ви споделих, че сте лъч надежда. Днес мога да заявя, че сте лъчът надежда, от който имаше нужда цяла България. Това, което постигнахте, е много повече от спортен триумф. С всяка извоювана точка извайвахте пред очи една нова България, в която успяваш не с тарикатлък, а с труд, воля и отговорност", заяви президентът.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 65
|предишна страница [ 1/11 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Има светлина в тунела на българо-македонската граница
14:59 / 29.09.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
ЗА НАС:
За контакти:
тел.: 0886 49 49 24
novini@blagoevgrad24.bg
За реклама:
тел.: 0887 45 24 24
office@mg24.bg
©2009 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Blagoevgrad24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Blagoevgrad24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Blagoevgrad24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: