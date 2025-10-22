ЗАРЕЖДАНЕ...
|Радев към почетения консул на България в Хесен, Германия: Вие доказахте, че сте човек с щедро сърце
Отличието се връчва за особено големите заслуги на д-р Ланкау в укрепването и развитието на отношенията между България и провинция Хесен в сферата на образованието, културата и науката. На церемонията присъстваха вицепрезидентът Илияна Йотова и посланикът на Германия у нас Ирене Планк.
"За мен е удоволствие да отбележим две значими годишнини, а именно 20 години от назначаването на д-р Ланкау за почетен консул и неговият 80-годишен юбилей, белязал един достоен житейски път изпълнен с професионални успехи и всеотдайна обществена дейност“, посочи държавният глава в приветствието си. Румен Радев открои заслугите на д-р Ланкау за развитието на системата за пожарна безопасност и защита от бедствия и аварии в България и припомни за личния му принос за трансформацията на Главна дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението“ към МВР като модерна европейска структура. Във връзка с това президентът подчерта, че бушувалите пожари през лятото в България са показателни за необходимостта от сътрудничество и обмен на водещи практики и експертиза с партньорски страни.
В приветствието си държавният глава изрази и благодарност за направените дарения от д-р Ланкау към България, включително новата сграда на полицията в град Елена. "Вие доказахте, че сте човек с щедро сърце, с висока гражданска ангажираност и човешка съпричастност, който е отдаден на благотворителната кауза и приятелството, за което благодарим“, каза още Румен Радев. По думите на президента усилията на отличения в задълбочаването и надграждането на партньорството между вътрешните министерства на България и Германия са ясен знак за стремежа на д-р Ланкау "да живеем заедно по-добре и в един по-безопасен свят за нашите граждани“. Във връзка с 80-годишния му юбилей Румен Радев пожела на него и семейството му здраве, дълголетие и вдъхновяващо присъствие във всяко обществено начинание.
Д-р Ланкау благодари на държавния глава за оказаната чест да бъде удостоен с орден "Мадарски конник“ първа степен, като подчерта, че в своята работа като почетен консул на България в провинция Хесен е бил ръководен от стремежа да направи страната ни "политически, икономически и социално по-видима“. "През последните 21 години за мен беше чест и удоволствие да работя за България. България не може без Европа и Европа не може без България“, каза още д-р Ланкау.
По време на церемонията приветствие към почетния консул отправи и Матилда Матева, ученичка в Профилираната природоматематическа гимназия "Акад. проф. д-р Асен Златаров" – Ботевград и "президент за един ден“ в рамките на инициативата "Мениджър за един ден“, която ежегодно дава възможност на младежи да се потопят в работния процес на президентската институция.
