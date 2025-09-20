Радев и командирът от Военноморските сили на САЩ: Изтребителната авиация носи удовлетворението, че си полезен на страната си

© Изтребителната авиация е не само призвание, а и възпитава в патриотизъм и носи удовлетворението, че си полезен на страната си. Това беше общата позиция на президента Румен Радев и на командира от Военноморските сили на САЩ Франк Уайзър, двукратен пилот в Ескадрилата за демонстрационни полети на Военноморските сили на САЩ (US Navy Flight Demonstration Squadron), позната като "Сините ангели“.



Световноизвестният летец мотивира хора, споделяйки своя опит като военен пилот и ценностите, които изгражда изтребителната авиация. Той е летецът, който реално пилотира изтребителя F-18 и демонстрира изключително летателно майсторство във филма "Топ Гън: Маверик“, в задната кабина на който е актьорът Том Круз по време на въздушните снимки.



По време на разговора Румен Радев и Франк Уайзър обсъдиха ролята на изтребителната авиация не само като инструмент на националната сигурност, но и за възпитаване на заслужена национална гордост посредством демонстрационните полети. Това е особено важно за младите хора, които вдъхновява да следват мечтите си и да развиват своя потенциал.



Държавният глава отправи покана към Франк Уайзър да посети отново България и да проведе среща с млади хора у нас.