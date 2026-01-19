Илияна Йотова става временно президент. Това обяви държавният глава преди минути по време на обръщение към нацията.
"Утре ще депозирам своята оставка от поста президент на Република България. Държа да отбележа, че за тези 9 години - президент и вицепрезидент можем да работим ефективно и в синхрон, обединени в обща цел", коментира Радев.
"Аз съм убеден, че Илияна Йотова ще бъде достоен държавен глава", категоричен бе той.
"Предстои ни битката за бъдещето на отчеството. Готови сме, можем и ще успеем", коментира още президентът Румен Радев.
