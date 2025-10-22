Радев благодари на президента на Южна Африка

© Държавният глава Румен Радев изпрати писмо до президента Сирил Рамафоса, с което изрази признателността си за решението на Република Южна Африка /РЮА/ да отмени визите за краткосрочно пребиваване за български граждани. Българският президент подчертава, че това е стратегическо решение, което ще насърчи контактите между гражданите и разширяването на бизнес партньорствата между двете държави.



Румен Радев отбелязва значението на разговорите на най-високо равнище, проведени при официалното му посещение в РЮА през май 2023 г., насочени към по-нататъшното развитие и задълбочаване на двустранните връзки и сътрудничество в редица области.



"Особено щастлив съм, че сега Вие предприемате важна стъпка в тази посока“, отбелязва президентът Радев. Държавният глава подновява и поканата си към президента Рамафоса да направи официално посещение в България, по време на което да бъдат очертани пътищата за постигане на пълноценно и дългосрочно сътрудничество и издигането на двустранните отношения на още по-високо ниво.