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|Ðàäåâ: Óâàæàåìè äåïóòàòè, àêî äúðæèòå äà ñå ðàâíÿâàòå ñ ìåí, èìà åäíî ëåñíî ðåøåíèå
Ïðåçèäåíòúò ïîçäðàâè âñè÷êè ëåêàðè, ìåäèöèíñêè ñåñòðè, ìåäèöèíñêè ñïåöèàëèñòè ïî ñëó÷àé òåõíèÿ ïðàçíèê.
"Áëàãîäàðÿ çà òåõíèÿ âèñîê ìîðàë, ñìåëîñò è âñåîòäàéíîñò â áîðáàòà çà æèâîòà íà âñåêè áúëãàðèí, ïîïàäíàë â ïëåí íà áîëåñòòà"
Ðàäåâ ïîçäðàâè ïðîôåñîð Áàëòîâ è íåãîâèÿ ïðåêðàñåí åêèï "çà íàâðåìåííèòå ìåðêè, çà ïåðôåêòíàòà îðãàíèçàöèÿ, çà òîâà, ÷å â åäíè ìíîãî êðàòêè ñðîêîâå ñà óñïåëè äà èçãðàäÿò íà èíôåêöèîçíî îòäåëåíèå".
Ïðåçèäåíòúò êàçà, ÷å îùå â íà÷àëîòî íà èçâúíðåäíîòî ïîëîæåíèå ñè å äàðèë çàïëàòàòà "çà ðàçëèêà îò äåïóòàòèòå è ìèíèñòðèòå, êîèòî âúçíàìåðÿâàò äà ñè äàðÿò çàïëàòèòå êúì êðàÿ íà èçâúíðåäíîòî ïîëîæåíèå".
"Çà ìåí äàðåíèåòî èìà ñìèñúë, êîãàòî å íàâðåìå è êîãàòî å äàëå÷ îò êàìåðèòå, äðóãîòî å ñóåòà è ïîïóëèçúì. Óâàæàåìè äåïóòàòè, äàðåíèåòî çà ìåí å ëè÷åí àêò, àêî äúðæèòå äà ñå ðàâíÿâàòå ïî ïðåçèäåíòà, èìà ëåñíî ðåøåíèå: êðúãîì è áåãîì êúì ìåñåö ìàðò, ñåãà ñè äàðåòå è ìàðòåíñêèòå çàïëàòè."
Àç îùå â íà÷àëîòî íà êðèçàòà ìíîãî ÿñíî çàÿâèõ, ÷å ðåäîì ñúñ çäðàâíèòå ìåðêè òðÿáâàò óáåäèòåëíè, íàâðåìåííè, ñîëèäíè ìåðêè çà áîðáà ñúñ ñîöèàëíàòà è èêîíîìè÷åñêàòà êðèçà, êîèòî àêî íÿìà àäåêâàòíà ðåàêöèÿ, ùå ïðåðàñòíàò â ñîöèàëíî-èêîíîìè÷åñêà êàòàñòðîôà, êàçà îùå Ðàäåâ.
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