Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Благоевград
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
Радев: Управляващите признаха без свян, че са манипулирали статистиката
Автор: Елиза Дечева 09:38Коментари (0)63
© Булфото (архив)
Не искам да коментирам бюджета педи да сме виделя реалните цифри, но някои неща говорят сами за себе си. Управляващите признаха без свян, че са манипулирали статистиката и с това оправдават някои неадекватни решения, които взимаха през годината. Но задлъжняването е факт и ще го плащаме всички българи. Това заяви пред журналисти президентът Румен Радев

Той ще участва във военен ритуал, с който ще бъде почетена паметта на загиналите български воини по повод Архангелова задушница. 

"Прави впечатление, че посрещнаха с фанфари конвергентния доклад, но с мълчание и свити платна посрещаме срока за внасяне на бюджета", уточни Радев. 

Според него тези действия са издали, че задачата да се "прикрие голямата дупка в бюджета и да се сведе явно с много гимнастика до 3% е изключително сложно",

Относно спирането на износа на горива и казуса "Лукойл" държавният глава каза, че това е необходима превантивна мярка, която обаче е закъсняла. Според него обаче най-важната задача на правителството е да не допусне липса на горива и ценови шок.

"Това ще подейства изключително негативно на икономиката, на бита на хората и може да доведе до трудно предсказуеми последствия.", уточни той. 

За ротацията на председателя на НС:

"Моят коментар е тревожен. Политическата класа все повече затъва в блатото на "беззаконието". Издевателствата на Конституцията започнаха с методичната реформа на сглобката, която въведе т. нар. и от мен "Домова книга", за да може партиите да си предават щафетата на властта, дори когато обществото ги бламира и настоява за предсрочни избори. Сега всяка ново назначение, преди всичко на парламента е попълване на "Домовата книга" с потенциални бъдещи служебни премиер.

Краткият престой на Наталия Киселова на чело на Народното събрание ще се запомни с това, че грубо погази закона с отказа да бъде разгледано моето предложение за референдум и това го направи преподавател по Конституционно право.", каза президентът Радев. 

В отговор на въпрос дали ще направи собствена партия Радев каза: "Хората го настояват навсякъде."

Още по темата: общо новини по темата: 132
01.11.2025 »
01.11.2025 »
31.10.2025 »
31.10.2025 »
31.10.2025 »
31.10.2025 »
предишна страница [ 1/22 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Временна организация на движението в Благоевград заради "Анти Хелуин" шествие
Временна организация на движението в Благоевград заради "Анти Хелуин" шествие
13:10 / 30.10.2025
Банскалии излизат на шествие: "Не на Хелоуин! Да дрънкат звонците на традицията!"
Банскалии излизат на шествие: "Не на Хелоуин! Да дрънкат звонците на традицията!"
15:33 / 30.10.2025
Помагайте! 15-годишно момиче от Благоевград е в неизвестост
Помагайте! 15-годишно момиче от Благоевград е в неизвестост
15:59 / 30.10.2025
Байкушев каза каква е причината да не се допусне построяване на 6-етажен жилищен комплекс със 199 апартамента в сърцето на парк Ловен дом
Байкушев каза каква е причината да не се допусне построяване на 6-етажен жилищен комплекс със 199 апартамента в сърцето на парк Ловен дом
14:47 / 31.10.2025
Блъснаха пешеходец на оживен булевард в Благоевград
Блъснаха пешеходец на оживен булевард в Благоевград
13:28 / 31.10.2025
Адвокат обясни защо законово 10,00 лв. ще бъдат 5,11 евро, а 5,99 лв. – 3,06 евро
Адвокат обясни защо законово 10,00 лв. ще бъдат 5,11 евро, а 5,99 лв. – 3,06 евро
13:26 / 31.10.2025
Какви профилактични прегледи заплаща НЗОК за децата и възрастните в зависимост от възрастта им?
Какви профилактични прегледи заплаща НЗОК за децата и възрастните в зависимост от възрастта им?
10:59 / 31.10.2025
Актуални теми
Бюджет 2026
Първа лига сезон 2025/26
Денят на народните будители
Зима 2025/2026 г.
Руски дронове над европейското въздушно пространство
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Благоевград и региона.
e-mail:
Анкета
Ще почивате ли идната зима?
Да, в България
Да, в чужбина
Не
Не съм решил/а още
Гласувай »
Резултати »

РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 49 49 24

novini@blagoevgrad24.bg

За реклама:

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
©2009 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Blagoevgrad24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Blagoevgrad24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Blagoevgrad24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: