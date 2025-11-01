ЗАРЕЖДАНЕ...
|Радев: Управляващите признаха без свян, че са манипулирали статистиката
Той ще участва във военен ритуал, с който ще бъде почетена паметта на загиналите български воини по повод Архангелова задушница.
"Прави впечатление, че посрещнаха с фанфари конвергентния доклад, но с мълчание и свити платна посрещаме срока за внасяне на бюджета", уточни Радев.
Според него тези действия са издали, че задачата да се "прикрие голямата дупка в бюджета и да се сведе явно с много гимнастика до 3% е изключително сложно",
Относно спирането на износа на горива и казуса "Лукойл" държавният глава каза, че това е необходима превантивна мярка, която обаче е закъсняла. Според него обаче най-важната задача на правителството е да не допусне липса на горива и ценови шок.
"Това ще подейства изключително негативно на икономиката, на бита на хората и може да доведе до трудно предсказуеми последствия.", уточни той.
За ротацията на председателя на НС:
"Моят коментар е тревожен. Политическата класа все повече затъва в блатото на "беззаконието". Издевателствата на Конституцията започнаха с методичната реформа на сглобката, която въведе т. нар. и от мен "Домова книга", за да може партиите да си предават щафетата на властта, дори когато обществото ги бламира и настоява за предсрочни избори. Сега всяка ново назначение, преди всичко на парламента е попълване на "Домовата книга" с потенциални бъдещи служебни премиер.
Краткият престой на Наталия Киселова на чело на Народното събрание ще се запомни с това, че грубо погази закона с отказа да бъде разгледано моето предложение за референдум и това го направи преподавател по Конституционно право.", каза президентът Радев.
В отговор на въпрос дали ще направи собствена партия Радев каза: "Хората го настояват навсякъде."
