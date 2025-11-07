ЗАРЕЖДАНЕ...
|Радев: Притеснен съм управляващите да не доведат "Лукойл" до сценария на "Булгартабак"
Според него рафинерията в Бургас трябва да има надежден собственик, който да има капацитет да я развива. Относно държавната намеса, според него това е краен вариант.
Във връзка с Бюджет 2026:
"Този бюджет е по-скоро инструмент за политическо оцеляване и някакви измъчени напъни да се вкарат някакви цифри в някаква рамка, така че да се демонстрира готовност за еврозоната. В него няма визия, няма реформи, няма стимули за растеж. Виждам обратното - задушаване на икономиката", обясни Радев.
За санкциите "Магнитски":
"Коалиция "Магнитски" затъва под тежестта на голямото "Д". Господин Пеевски е хванал господин Борисов за адвокат и той се оплита в собствените си версии - една пред дипломатите, една пред медиите и една пред Пеевски. Даже вчера Борисов изрази своята лобистка теза в подкрепа на Пеевски и е съвсем естествено е Британското посолство да го опровергае, защото не можеш да заблуждаваш целия свят и този раздут балон рано или късно ще се спука" посочи държавният глава.
