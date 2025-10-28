Радев: Приоритет е изграждането на съвременни отбранителни способности, именно затова проведох среща с изпълнителния директор на "Райнметал" през февруари

© Приоритет на президента Румен Радев винаги е било изграждането на съвременни отбранителни способности на Българската армия и развитието на силна и конкурентоспособна българска отбранителна индустрия. Това заяви той в отговор на въпрос за подписания днес договор между България и германския отбранителен концерн "Райнметал“ за изграждане на завод за барут и боеприпаси у нас и за това, че 51% от собствеността остават в германската компания, съобщават от пресслужбата на Президентството. Въпросът беше отправен към президента по време в Рияд, където по покана на престолонаследника и министър-председател на страната Н.Кр.В. принц Мохамед Бин Салман българският държавен глава участва в Деветото издание на форума "Инициатива за бъдещи инвестиции“.



Румен Радев подчерта, че именно с тази цел е провел среща с изпълнителния директор на "Райнметал“ Армин Папергер по време на участието си в Мюнхенската конференция по сигурността през февруари т.г.



"Убедих го да дойде в България, поканих го в президентската институция, където представихме целия спектър от възможности на нашата отбранителна индустрия, както и срещи с българското правителство“, напомни държавният глава.



По думите му, отговорността за това какви са параметрите на този договор и как той отстоява нашия национален интерес е изцяло в българското правителство. Президентът заяви също така, че страната ни трябва да развива нови технологии и партньорство със стратегически партньори, но българският интерес трябва да бъде защитен.