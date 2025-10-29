ЗАРЕЖДАНЕ...
|Радев: Откриването на пряка въздушна линия между България и Саудитска Арабия ще създаде нова среда за бизнеса
Като особено перспективни сфери на двустранното сътрудничеството между България и Саудитска Арабия по време на срещата бяха откроени високите технологии, роботиката, мехатрониката, развитието на изкуствения интелект, изследването на космоса и туризма. И в двете държави има компании, които се развиват бързо в тези области, което създава благоприятни предпоставки за реализацията на общи проекти. Президентът Радев открои дейността на Института за компютърни науки, изкуствен интелект и технологии в София, както и планираното създаване на гигафабрика за изкуствен интелект у нас, а министър ал Халид изрази готовността на Саудитска Арабия да сподели своя опит в практическото прилагане на изчисленията, направени чрез суперкомпютър.
Откриването на пряка въздушна линия между България и Саудитска Арабия ще създаде качествено нова среда както за бизнеса, така и за насърчаване на туризма и културния обмен, бе общата позиция по време на срещата. Засиленият институционален диалог и осъществяването на общи проекти са предпоставките, които водят към реализацията на подобна възможност и нейната устойчивост във времето, бе отбелязано още на срещата.
Президентът Радев и министър ал Халид обсъдиха също така възможностите за засилване на двустранното партньорство за подобряване на регионалната свързаност чрез модернизиране и разширяване на съществуващата транспортна, енергийна и дигитална инфраструктура.
